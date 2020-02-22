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Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga

Eskişehir'de bir gazinonun önünde bir kişinin vurulduğu, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

22.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:36Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga
'de bir gazinonun önünde bir kişinin vurulduğu, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Eskişehir- kara yolu Kanlıpınar mevkisindeki bir gazinonun önünde önceki gün sabaha doğru iki grup arasında hesap yüzünden çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen Tuncer T, Serkan A, Birdal T, Tolga D. ile Fevzi G, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Serkan A. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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