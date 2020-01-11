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Eskişehir'de bir metrelik karda 7'den 70'e kızak keyfi

Eskişehir'de, İnönü Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kızak Festivali", yaklaşık bir metrelik karda vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

11.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:18Eskişehir'de bir metrelik karda 7'den 70'e kızak keyfi
'de, İnönü Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kızak Festivali", yaklaşık bir metrelik karda vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.
İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Aktaş mevkisinde düzenlenen etkinliğe, çocuklar ile aileleri katıldı.
Belediye tarafından oluşturulan festival alanındaki kızaklarla, 7'den 70'e birçok vatandaş karın keyfini çıkardı.
Festivalin açılışında konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, geçmişteki eğlence kültürünü bugün de yaşatabilmek adına bu tarz etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Bozkurt, çocukluğunun kızaklarda, kar üstünde oynayarak geçtiğini belirterek, "Biz halen geleneksel olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapan bir misyona sahibiz. Düğünlerimiz de eğlencelerimiz de öyle. Amacımız, çocuklarımız hem eğlensin hem de arkadaşlıkları pekişsin. Asosyal bir gelecek yerine tıpkı geçmişteki gibi birbirimizle oyunlar oynayalım, ilişkilerimizi artıralım." dedi.
Geçen hafta ilçeye yoğun kar yağdığını dile getiren Bozkurt, "Bir metreyi geçen bir kar yağışı aldı ilçemiz. Bu bir nimettir. Biz de bu nimetin keyfini çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
İki gün sürecek Kızak Festivali, halat çekme, kartopu savaşı, kardan adam yapma yarışı gibi etkinliklerle devam edecek.

İsmetpaşa Mahallesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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