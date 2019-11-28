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Eskişehir'de biri terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı iki şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

28.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:16Eskişehir'de biri terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı iki şüpheli yakalandı
'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekipler iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddia edilen üniversite öğrencisi B.E'nin (28) yanı sıra sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen B.A. yakalandı. Ayrıca, B.E'nin evindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından, serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi B.E. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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