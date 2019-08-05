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Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren şüpheli, intihar teşebbüsünde bulundu.

Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren şüpheli, intihar teşebbüsünde bulundu.

05.08.2019 13:47
Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren şüpheli, intihar teşebbüsünde bulundu.
Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren şüpheli, intihar teşebbüsünde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki apartmanda Tacettin Y. (42) ile bir yıldır beraber yaşadığı Ülviye İnce (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tacettin Y, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla İnce'yi bıçakladı, aynı bıçakla kendisini yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
112 Acil Servis ekibince, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Tacettin Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şirintepe, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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