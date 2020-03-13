Eskişehir'de, borcu olanların suyu kesilmeyecek
ESKİŞEHİR'de, koronovirüs önlemleri kapsamında konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşların 01 Mayıs 2020'ye kadar sularında kesilme yapılmayacağı açıklandı.
13.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:52
ESKİŞEHİR'de, koronovirüs önlemleri kapsamında konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşların 01 Mayıs 2020'ye kadar sularında kesilme yapılmayacağı açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, koronovirüs nedeniyle alınan hijyen önlemleri kapsamında, konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşların 01 Mayıs 2020'ye kadar sularında kesilme yapılmayacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamusal alanlarda koronovirüsten korunmak için dezenfeksiyon ve strelizasyon çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, farklı önlemlerle de vatandaşları virüse karşı korumaya çalışıyor. Öncelikle 2 Mayıs tarihine kadar kapalı alan etkinliklerini iptal eden belediyemiz, daha sonra müzeler ve merkezleri ziyarete kapatarak, kapalı alanda verdiği kurslara da geçici süre ara verdi. Virüsten korunmak için tüm hemşehrilerimize sorumluluk düşüyor. Aldığımız bu önlemleri anlayışla karşılayan Eskişehirliler, yalnızca bilime inanarak uzmanların açıkladığı kişisel sorumluluklarını da yerine getireceklerdir. Konut aboneliklerinde mekanik sayaç kullanan ve su borcu olan vatandaşların da 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sularında kesintisi yapılmayacaktır."
Kaynak: DHA
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