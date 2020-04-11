Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eskişehir'de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı

Eskişehir'de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladıESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar tamamen boşaldı.

11.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:37

Eskişehir 'de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar tamamen boşaldı. Halkın yasaklara tamamen uyduğu görülürken, fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için sokak aralarında satış yapmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamındaki Eskişehir'de sokaklar tamamen boşaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkmazken, tramvay seferleri de durduruldu. Büyükşehir Belediyesi, sokak aralarında su ve ekmek satışına başladı. Polis ekipleri de tedbirler kapsamında sokaklarda devriye geziyor.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında fırınların ekmek tedariğine devam edeceğini söyledi. Valilik koordinasyonunda ETO'da yapılan toplantıda, Eskişehirli fırıncıların ekmek tedariğine devam etmesi için gerekli koordinasyon sağlandığını belirten Güler, Eskişehir'de fırınlar sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmaya devam edecek ve seyyar olarak ekmek satışını sürdürecek. Odunpazarı ve Tepebaşı Kaymakamlıkları koordinasyonunda yürütülecek süreçte fırınlar seyyar olarak ekmek satacakö dedi.

SOKAKTA SATIŞ BAŞLADI

Eskişehir'de fırınlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ürettikleri ekmekleri sokak aralarında kendi araçlarıyla gezerek satmaya başladı. Vatandaşlar evlerinin balkonlarından yada sokağa inerek ekmek aldı. Fırın işletmecisi Necmettin Yılmaz, üretime devam ettiklerini ancak işyerlerinde satışın yasak olduğunu ifade ederek, Sabah erken saatlerde gelip ekmek üretmeye başladık. İşyerimizde satış yapmıyoruz ancak ekmekleri araçlara yükledik. Sokak aralarında gezerek satış yapıyoruzö dedi.

Eskişehir’de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Eskişehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: BAĞCILAR'DA YASAĞINA ALDIRIŞ ETMEDİLER, YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYEYİ İZLEDİLER - Haber 14:02: Rusya'daki cezaevi isyanında 1 mahkum öldü - Haber 14:02: Polis memurunun kaplumbağa duyarlılığı - Haber 14:02: Sokağa çıkma yasağında can dostlar unutulmadı - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler 12:50: Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü - Haber