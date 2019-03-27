Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası

Eskişehir
'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP
İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi serbest bırakıldı. Ertuğrulgazi Mahallesi
'nde "Ahmet Ataç
(CHP'nin Tepebaşı
Belediye Başkan Adayı) HDP
ile kol kola" yazılı broşür dağıtan 3 gencin kaçırılarak darbedilmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında polis tarafından gözaltına alınan D.Ç.F, T.G. ve B.K.K, adliyeye getirildi.
Bu kişiler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Güncel
Kaynak: AA