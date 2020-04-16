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Eskişehir'de çaldığı tavukları internetten satmaya çalışan kişi yakalandı

Eskişehir'de çaldığı iddia edilen tavukları internetten satmaya çalışan kişi, yakalandı.

16.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:14
Eskişehir'de çaldığı tavukları internetten satmaya çalışan kişi yakalandı
Eskişehir 'de çaldığı iddia edilen tavukları internetten satmaya çalışan kişi, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ali S. ait Sazova Mahallesi'ndeki bahçeden 10 tavuğun çalınması ihbarı üzerine polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma sonunda sosyal medya üzerinden tavuk satışı yapan şüpheli İ.Ç. ile irtibata geçen polis, Erenköy Mahallesi'ndeki evin bahçesinde Ali S'ye ait tavukları fark etti.
Bunun üzerine şüpheli İ.Ç'yi gözaltına alan polis, tavukları da sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Polis, Güncel
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