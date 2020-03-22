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Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu

Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsuESKİŞEHİR'de vakit namazı ezanlarının ardından koronavirüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten anonslar yapıldı.

22.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:57
Eskişehir 'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu
ESKİŞEHİR'de vakit namazı ezanlarının ardından koronavirüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten anonslar yapıldı. Camilerden yapılan anonslarda 'Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir' denildi.
İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirdi. Dün geceden itibaren başlanan sınırlamaya Eskişehir'de genel olarak uyulduğu gözlendi. Camilerden de halkın evlerinden çıkmaması için anonslar yapılmaya başlandı. Vakit namazı ezanlarının ardından camilerden, 'Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım' denildi. Eskişehir’de camilerden ’evden çıkmayın’ anonsu

Kaynak: DHA

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Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu
Etiketler : Eskişehir, Güncel

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