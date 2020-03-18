Eskişehir'de cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
18.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:06
Eskişehir 'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kent merkezindeki bir iş yerinden 20 cep telefonu ile 2 dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, F.A'yı yakaladı.
Zanlının evinde yapılan aramalarda, çalıntı malzemeler ile hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen demir kesme makası ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kent merkezindeki bir iş yerinden 20 cep telefonu ile 2 dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, F.A'yı yakaladı.
Zanlının evinde yapılan aramalarda, çalıntı malzemeler ile hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen demir kesme makası ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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