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Eskişehir'de "cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı" iddiasına yalanlama

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

20.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:50
Eskişehir'de
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kadın hekimin Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezindeki görevinin 1 Ocak'ta sona erdiği ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirildiği belirtildi.
Doktordan koronavirüse yönelik numune alındığı ifade edilen açıklamada, sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

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