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Eskişehir'de cezaevinden kaçan firari Konya'da yakalandı

Eskişehir'de cezaevinden kaçan ve yaklaşık bir yıldır aranan firari şahıs Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandı.

26.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:44Eskişehir'de cezaevinden kaçan firari Konya'da yakalandı
'de cezaevinden kaçan ve yaklaşık bir yıldır aranan firari şahıs 'nın ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları Afyonkarahisar plakalı araçta bulunan şahıslara kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sonucunda şahıslardan birinin yaklaşık 1 yıl önce Eskişehir Çifteler Cezaevi'nden firar eden Nadire C. (23) olduğu belirlendi. Şahsın ayrıca, Konya Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu da tespit edildi.

Cezaevi firarisi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir Cezaevi'ne teslim edildi. - KONYA

Eskişehir, Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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