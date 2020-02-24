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Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Eskişehir'de bir kadın, 'nişanı atacağını' iddia ettiği nişanlısını ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, nişanlısı ile aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını söylediği için Öztürk'ü öldürdüğünü kabul etti.

24.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 00:10

'de kayıp olarak aranan gencin, nişanlısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Öztürk'ten (28) alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Öztürk'ün, en son görüştüğü kişiler ile Kars'tan Eskişehir'e gelen nişanlısı Zehra A'nın (22) ifadesine başvurdu.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis, Zehra A. ile Emrah Öztürk'ün Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerindeki ormanlık alana girdiğini ancak buradan Zehra A'nın tek başına ayrıldığını tespit etti.

Ormanlık alanda yapılan incelemede, Emrah Öztürk'ün karın bölgesine aldığı 8 bıçak darbesinin yanı sıra boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

NİŞANLISINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli Zehra A, Antalya'ya kaçmak isterken, polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının, nişanlısı Emrah Öztürk ile aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını söylediği için Öztürk'ü öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi.

Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Eskişehir, Polis, Emrah, Güncel

Kaynak: AA


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