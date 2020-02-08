Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede

ESKİŞEHİR'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ş. (32), adliyeye sevk edildi.

Olay, Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Raşit A.'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Raşit A.'yı vücudunun 8 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Raşit A.'nın yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Raşit A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayeti işlediği öne sürülen Mustafa Ş.'yi kısa süre sonra Büyükdere Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti bıçakla yakaladı. Polisin evde yaptığı aramada Raşit A.'ya ait olduğu tespit edilen kredi kartları ve cüzdan bulundu.

Gözaltına alınan Mustafa Ş., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.