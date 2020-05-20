Eskişehir'de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardı

Eskişehir'de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardıESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez izinli olarak sokağa çıkan çocuklar parklar ve meydanlarda gönüllerince eğlenerek bisikletleriyle dolaştı.

20.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:08
Eskişehir'de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardı
ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez izinli olarak sokağa çıkan çocuklar parklar ve meydanlarda gönüllerince eğlenerek bisikletleriyle dolaştı. Polis ekipleri de salgın nedeniyle kapalı olan oyun parkında denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar ikinci kez izinli olarak sokağa çıktı. Özellikle Kanlıkavak parkında gönüllerince eğlenen çocuklar, izinli saatlerini bisikletleriyle dolaşarak geçirdi. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocukların koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan oyun parklarına girmemesi için de Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Yürüyüş yolları dışında parklara girişlerine izin verilmeyen çocuklar güzel havanında keyfini çıkardı. Eskişehir’de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Bingöl’de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Salgının yeni merkez üssü Brezilya’da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Eskişehir'de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:45: Yurt dışından gelen vatandaşlar 14 günü evlerinde geçirecek - Haber 14:44: Çölyak hastalarına gıda paketi - Haber 14:44: Başkentte medikal fabrikasında yangın kontrol altına alındı - Haber 14:44: Yahyalı Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı - Haber 14:44: İranlı Milletvekili: "Suriye'ye verdiğimiz 20-30 milyar doları geri almalıyız" - Haber 14:14: Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - Magazin 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 12:43: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz - Haber 12:40: Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi - Haber 12:15: Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı - Haberler