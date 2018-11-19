Eskişehir'de Cumhurbaşkanı'na Hakaretten 2 Kişi Tutuklandı

ESKİŞEHİR'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesapları üzerinden hakaret ettiği belirlenen Kazım Y. (49) ile Uğur A.'yı (24) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - Eskişehir
Cumhurbaşkanı,Eskişehir
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:00