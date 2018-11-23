Eskişehir'de Damızlık Düve İşletmesi Törenle Açıldı

23 Kasım 2018 Cuma 11:24



23 Kasım 2018 Cuma 11:24

Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle hayata geçirilen 500 başlık damızlık düve işletmesi törenle hizmete açıldı.Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan 500 baş kapasiteli damızlık düve işletmesinin açılışı törenle yapıldı.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın ekonomide çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, yerli üretime ve istihdama katkı sağlayacak işletmenin hayırlı olmasını diledi.Bir ülkenin beslenmede dışa bağımlı olmaması için tarım ve hayvancılıkta ilerlemekten başka seçeneğinin olmadığı dile getiren Çakacak, şunları kaydetti:"Tarım ve hayvancılığın geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle tarım ve hayvancılık politikaları ülkelerin siyasal, sosyal ve ekonomik politikalarının önemli unsurunu oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılığın ülkemiz ekonomisindeki yeri çok ama çok önemlidir. Şu an yıllık 60 milyar dolar seviyesinde olan tarımsal üretimimizi ve 20 milyar dolar civarındaki tarımsal ihracatımızı önümüzdeki 5 yıl içinde 150 milyar dolarlık üretim ve 30 milyar dolarlık ihracat rakamına yükseltmek devletimizin ve hükümetimizin ana hedefidir. Eskişehir'de çiftçilerimize son 16 yıl içinde bitkisel üretim desteği, hayvancılık desteklemesi, kırsal kalkınma desteklemeleri, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği olarak 1 milyar 530 milyon lira destek verilmiştir. Genç Çiftçi Projesi Hibe Desteği kapsamında da daha önce 462 büyükbaş hayvan dağıtımı yapılmıştır."AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da tarım ve hayvancılığa dayalı hibe desteklerinin artarak devam ettiğini belirterek, et ve süt ürünlerindeki verimliliği arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.Açılışa, Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali İhsan Çetin de katıldı.