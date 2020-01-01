Haberler » Güncel » Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi - Haber

Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi

Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisiESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.

01.01.2020 01:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:55
'de davullu zurnalı yılbaşı partisi
ESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi'nde 2 derecelik soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı. Davullu zurnalı sokak partisine katılan binlerce kişi bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2020'ye 'merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an Porsuk Çayı üzerinden onlarca havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını davul zurna eşliğinde eğlenerek kutladı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise kentteki yılbaşı kutlamaları için yaklaşık 2100 kadar personel görevlendirerek güvenliği sağladı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmadı.
Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:52   Yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdiler - Haber
02:52   Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği zehra melek oldu - Haber
02:52   Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar - Haber
02:52   2019'un son bebeği ile 2020'nin ilk bebeği aynı odada - Haber
02:52   Doğum gününde anne oldu - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:55:43