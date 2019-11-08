Eskişehir'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü ağaca çarptı

Eskişehir
'de ağaca çarptığı otomobilinde kilitli kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mehtap Özbay Gülten (40), Hoşnudiye Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon başında fenalaşması sonucu aracının kontrolünü kaybetti.
Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpma sonucu kapıları kilitlenen aracın camını kırarak Gülten'i bulunduğu yerden çıkardı.
Gülten, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.