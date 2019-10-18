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Eskişehir'de Dünya El Yıkama Günü etkinliği

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hijyenin önemine değinmek amacıyla doğru el yıkama tekniklerinin anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

18.10.2019 15:42Eskişehir'de Dünya El Yıkama Günü etkinliği
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hijyenin önemine değinmek amacıyla doğru el yıkama tekniklerinin anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 15 Ekim'in Dünya El Yıkama Günü olduğunu hatırlattı. Bilge; anasınıfının yanı sıra 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik okullarda düzenlenen etkinlikte, doğru el yıkama tekniklerinin uygulamalı olarak gösterildiğini ve el hijyeni ile önemi hakkında sunum yapıldığını kaydetti. Etkinlikte miniklere Sağlık Bakanlığınca hazırlanan video izletildi. Bilge, Eskişehir genelindeki tüm okullara el yıkama konulu afiş dağıtımı ve bazı öğrencilere de el yıkama tekniklerini uygulamalı olarak gösterildiğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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