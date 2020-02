Eskişehir'de 'e-ihracat' konuşuldu

WORLDEF'in Türkiye 'de e-ihracat farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Eskişehir 'de devam etti.Konferansta e-ihracat enine boyuna ele alınırken, e-ihracat profesyonelleri deneyimlerini, bölgenin iş çevreleri ile paylaştı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, Eskişehir Valiliği himayesinde, WORLDEF, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlendi."E-ihracat için sadece cesarete ve doğru karar vermeye ihtiyaç var"WORLDEF Başkan Vekili Yeşilbağ, açılış konuşmasında, Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonu taşıdıklarını söyledi. "WORLDEF'te e-ihracatla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti alan firmalara ya da kişilereeE-ihracat yol haritası sunuyoruz" diyen Yeşilbağ, e-ihracat yapmak isteyenlerin ilk yatırım masraflarının neredeyse tamamının devlet tarafından karşılandığını; e-ihracat yapmak için sadece cesarete, doğru karar vermeye ve girişime ihtiyaç olduğunu vurguladı."Mutlaka ve mutlaka bir fikriniz olarak üniversiteden mezun olun"Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, oda olarak eğitim, ihracat ve üretime odaklandıklarını söyledi. Kesikbaş, "Mesleki eğitim ile ilgili olarak oldukça güzel noktalara geldik ama ihracat kısmındaki rakamlarımız Eskişehir anlamında sürekli büyüyor. Bu anlamda potansiyeli yüksek ama yeterli mi, değil. Bunu mutlaka da tabana yaymak gerekiyor. İhracat yapmayanları da ihracat yapar hale getirmek gerekiyor. Şimdi burada esas temel değer, sanayiciler bu konuyla ilgili olarak üzerilerine düşen bütün vazifeleri yapıyor. Ama bugün üniversitede olmamız çok anlamlı. Özellikle üniversiteyi bitiren ya da bitirmek üzere olan arkadaşlarımızın mutlaka müteşebbis ruha, iletişimci ruha sahip olması gerekiyor. Konu ile ilgili odalarımız ciddi çalışmalarda bulunuyorlar. Eskişehir Sanayi Odası olarak sizlere bir tek şey söylüyoruz. Konu ile ilgili biz de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gelin bizi bulun. Ama mutlaka ve mutlaka bir fikriniz olarak üniversiteden mezun olun. Bu anlamda e-ihracat aslında çok pratik ve çok hızlı ortam oluşturuyor sizin için" diye konuştu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Koparal ise değişen dünyada dijitalleşmenin önemine işaret etti. Üniversite olarak dijitalleşme faaliyetlerine değinen Koparal, üretim potansiyelini dışarıya güçlü bir şekilde tanıtacak konferansa emeği geçenlere teşekkür etti."Gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşüm büyük bir hız kazanmaktadır"Programda konuşan Vali Özdemir Çakacak, her sektörde dijital dönüşümün hız kazandığını söyledi. Çakacak, "Perakendeden enerjiye, eğitimden sağlık sektörüne, hizmet sektöründen imalat sektörüne kadar aklımıza gelebilecek bütün sektörler, gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşüm büyük bir hız kazanmaktadır. Hemen hemen her iş ve işlem elektronik ortama taşınmakta. Değişimin ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı günümüzde dijital dünyanın hızı ve kolaylığı hemen her alanda hayatımıza giriyor. E-posta, e-fatura, e-okul, e-devlet, e-imza o kadar çok sayabiliriz ki. Hayatımızdaki yeri her geçen gün daha da artmakta. En çok değişime uğrayan alanlardan biri de şüphesiz ki e-ticaret. Özellikle alışveriş bütün dünyada e-ticarete dönüşmüş durumda" dedi.E-ihracat profesyonelleri tecrübelerini paylaştıKonferansta Eskişehir'deki üreticilere, bölgenin önde gelen şirket yöneticilerine ve elektronik ihracat yapmak isteyenlere stratejik bilgiler verildi. E-ihracat uzmanları, ekosistemdeki trend uygulamalar, pratik e-ihracat çözümleri ve e-ihracat devlet teşvikleri gibi konularda sunumlar yaptı. Online ödeme sistemlerinden e-ihracat yazılım teknolojilerine, lojistikten lokalizasyona, stok yönetiminden global pazar yerlerinde satışa kadar çok geniş bir yelpazede bilgilerin paylaşılacağı konferansta ünlü markaların temsilcileri de tecrübelerini paylaştı. Sponsor firmalardan konu uzmanlarının sunumlar yaptığı konferansta, e-ihracatta başarı hikayelerinin anlatıldığı bir de panel yer aldı.Konferansa; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, WORLDEF Başkan Vekili Çağdaş Yeşilbağ ve Eskişehir ve çevre illerden iş çevreleri katıldı. - ESKİŞEHİR