Eskişehir'de eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de bir eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.
14.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:56
Eskişehir 'de bir eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'taki bir eğlence merkezinden çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.K. darbedildi. Ağır yaralanan R.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kavga olayına karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'taki bir eğlence merkezinden çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.K. darbedildi. Ağır yaralanan R.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kavga olayına karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Manşet
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