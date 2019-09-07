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Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ESKİŞEHİR'de, piknikten dönen Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

07.09.2019 20:01 Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
ESKİŞEHİR'de, piknikten dönen Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ertürk'ün yanı sıra Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir hayatını kaybetti.
Kaza, Sarıcaya- Eskişehir karayolunda meydana geldi. Sarıcakaya ilçesindeki bir bağ evinde piknik yapan Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk'ün kullandığı 26 DN 482 plakalı otomobille dönüş yoluna geçti. Ertürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Ertürk, Yılmazbilek ve Öğretir hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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