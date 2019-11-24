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Eskişehir'de erkekler kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü

Eskişehir'de erkeklerden oluşan grup, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

24.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:16Eskişehir'de erkekler kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü
'de erkeklerden oluşan grup, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.
Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Anıtı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Yenilmez, "Bu eylemin eyleyeni erkekse, erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. Şehrimizin büyük bölümü destek verdi. Umarım bu hareketimiz, uluslararası camiada bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili şekilde 'dur' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da aralarında olduğu grup, daha sonra Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü.
Kadına yönelik şiddeti protesto içerikli dövizler taşınan yürüyüşe, dernek üyesi kadınlar da düdük çalarak destek verdi.

Eskişehir, Ulus, Güncel

Kaynak: AA

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