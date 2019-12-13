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Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın davasına devam edildi

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

13.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:32Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın davasına devam edildi
'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Harun Sazlar İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Öznur Sazlar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de izledi.
Sanık Harun Sazlar, savunmasında, 2001'de Osmaniye Devlet Hastanesinde depresyon tanısıyla tedavi gördüğünü belirtti.
Mahkeme heyetinden suç tarihinde akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun tespitini talep eden sanık, "Ben olayın ağırlığı altında eziliyorum. Kesinlikle eşimi öldürmek gibi bir düşüncem yoktu. Olayı dahi cezaevinde bulunduğum sürece yeni yeni hatırlıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Öznur Sazlar ise sanığın iddialarını reddederek, "Sanığın öfke kontrol problemi vardır ancak akli dengesini etkileyecek bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Evliliğimiz boyunca sanık sakinleştirici kullanıyordu. Ancak bu doktor kontrolünde yapılan bir tedavi değildi." ifadesini kullandı.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.
"Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerek"
Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Öznur Sazlar, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi. Duruşmanın ocak ayına ertelendiğini ifade eden Sazlar, "Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerek. Adalete güvenmek istiyoruz. Onların takdiri diyoruz ancak çok fazla yoruldum. Tükeniyoruz, tükendikten sonra da zaten kıymeti yok. Örneği de zaten Ayşe Tuba Arslan." şeklinde konuştu.
Utku Çakırözer ise davanın asliye ceza mahkemesinde devam etmesi halinde sanığın alacağı en yüksek cezanın 4 yıl olduğunu vurguladı.
Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun duruşmalara katılma talebinin mahkeme heyeti tarafından reddedildiğini aktaran Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kadın hakları komisyonu üyelerinin duruşmalara katılmaları daha iyi olurdu. Neden iyi olurdu? Bu tür davaları ne kadar çok avukat takip ederse o kadar çok bunların önlenmesi sağlanır. Ayşe Tuba Arslan'ın avukatı yokmuş. 23 kez suç duyurusunda bulunan, her seferinde uzaklaştırma kararı verilen, sonra tekrar uzlaştırmaya gönderilen birine, bir tane dahi avukat tanınmamış. Buradan çağrımız, bunlardan ders alınsın."
İstanbul'dan 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçakla yaralamıştı.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Harun Sazlar, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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