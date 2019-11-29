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Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan kadının ölümü

Eskişehir'de, 1,5 ay önce, eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın, babası Serdar Arslan, "Kızım planlı bir cinayete kurban gitti.

29.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:26Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan kadının ölümü
'de, 1,5 ay önce, eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın, babası Serdar Arslan, "Kızım planlı bir cinayete kurban gitti." dedi.
Baba Serdar Arslan, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın gerçekleştiği güne ilişkin, "Beni polis memuru aradı kızımın ağır yaralı olduğunu ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde olduğunu söyledi. Hemen gittim. Kızım yere düşmüş, yerde de vurmaya devam etmiş. Arkasından saldırmış. Katilin, İstanbul'dan ağabeyi gelmiş, bunlar bir gün önce cinayeti planlamış. Kızım planlı bir cinayete kurban gitti. Halk linç etmeye kalkınca, oradan uzaklaştılar. Kızımın, 4 kez uzaklaştırmanın yanı sıra en az 15 şikayeti var." ifadesini kullandı.
Katil zanlısının hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen kızını sürekli takip ettiğini anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepimizi tehdit etti, 'hepinizi öldüreceğim, keseceğim' diye. Kızımı yaktı, beni yaktı. Bu kin nedir ya? Her gün bir kadın öldürülüyor. Bir ayda 299 kadın öldürüldü. Kadın anadır, ana olmazsa biz olmayız. Kadınlardan kızlardan ne istiyorlar. Kızım kadınların idolü oldu, cenazesini kadınlar kaldırdı. Hiçbir cenazeyi kadınlar omuzunda taşımadı. Bu ne demek biliyor musun? Yavrum gün görmeden toprağa gitti. Eceliyle ölmedi yavrum, gözleri açık gitti."
Anne Meral Sondikme de "Çok feryat ediyorum, Allah bildiği gibi yapsın." dedi.
Saldırganla ilgili tedbir kararları
Ayşe Tuba Arslan'ın avukatlarından Heval Yıldız Karasu da Arslan ile ilgili yaptıkları yasal incelemelerde 2017'den itibaren başvurusunun bulunduğunu, net tedbir kararı istediği tarihin ise Eylül 2018 olduğunu kaydetti.
Arslan'ın daha sonra 1-2 aylık uzaklaştırmalar aldığını vurgulayan Karasu, "Son olarak Ocak 2019'da ortaya çıkıyor ve 6 aylık uzaklaştırma, iletişim araçlarıyla ulaşamama gibi çeşitli tedbirler alınıyor. Sırf 2019'dakini incelediğimizde kadının 10 başvurusu var. Bu başvurularda her defasında şunu söylüyor, 'Ben tedbir kararı aldırdım. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna aykırı ihlaller var. Ben hakarete uğruyorum, tehdit ediliyorum. İşe gidip gelirken hep önüme geçiyor. Bana iftiralar atıyor, yaralıyor. Ne olur bana yardım edin' diye dilekçeleri başvuruları var." diye konuştu.
Karasu, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümü ile ilgili bir rapor hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.
Olay
Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken, 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın (52) saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, iki gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Yalçın Özalpay ise tutuklanmıştı.

Serdar Arslan, Ayşe Tuba , Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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