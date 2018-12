Eskişehir'de Esnaf Dayanışması

16 Aralık 2018 Pazar 11:39



16 Aralık 2018 Pazar 11:39

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesinde bulunan esnaflar, kendi aralarındaki maddi ve manevi dayanışmayı geliştirmek için gün yapıyor.Kendi aralarında bir grup kuran ve buranın üzerinden çeşitli etkinlikler düzenleyen Odunpazarı esnafları, bu kez de gün yapmaya karar verdi. Güne katılan 20 esnaf, grubun yöneticiliğini de yapan kıraathane işletmecisi Utku Ölmezer'e her gün 20 lira getirerek veriyor. Esnafın kendi arasında topladığı bu para, kura çekimi sonucu aylara göre 2 talihliye teslim ediliyor. Toplam 6 bin liralık bu rakam, esnaflara maddi anlamda büyük destek sağlıyor."Her ay 2 esnafımıza bu parayı 6 bin lira olarak dağıtıyoruz"Etkinliğin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Odunpazarı esnafı Utku Ölmezer, ortak bir karar alarak gün yapmaya başladıklarını dile getirerek, "Biz Odunpazarı esnafları olarak küçük etkinlikler yapıyoruz. Yardımlaşma adına, bir yaramızı kapatsın diye kadınların gün olarak yaptığı etkinliği yapmaya karar verdik. 20 esnaf, her gün 20 lirayı bana getiriyor. 20 esnafın her gün getirdiği bu para ile ayda 12 bin lira elimize geçiyor. Her ay 2 esnafımıza bu parayı 6 bin lira olarak dağıtıyoruz. En başta kura çekimi yaptık. 6 bin lira günümüz Türkiye'sinde az para değil. Her ay birimizin yarasına merhem oluyor. 10 ay sürecek şekilde etkinliğimiz devam edecek. Şu an ikinci aydayız. İlk ayın talihlilerine paralarını verdik. Whatsapp'ta ortak bir grubumuz var. Önce bir fikir beyan ettik. 'Ne kadar olsun? Ne kadar olursa bizi zorlamaz?' diye. Ortak bir fikir aldık. Çünkü esnafız, kışın bazılarımızın işi az, bazılarımızın yüksek oluyor. Kimseyi sıkıntıya sokmaması lazım kısacası. Ortak fikir 20 lira olarak çıktı. Bu parayı günlük topladığımız için de kimseye sıkıntı yapmıyor" şeklinde konuştu."Birlik, beraberlik oluyor"Etkinlikte yer alan isimlerden olan Odunpazarı kasabı Kadir Şen de bölge esnafının arasındaki dayanışmaya vurgu yaparak, şunları kaydetti:"Odunpazarı'nda birlik, beraberlik, dayanışma olsun diye böyle bir şey yaptık. Bir grup kurduk. 'Birlik, beraberlik olsun. Esnafın birbirinden haberi olsun' dedik. Kendi aramızda gün yapıyoruz. Her gün 20 lirayı götürüp, çay ocağına veriyoruz. Orada arkadaşımız para verenleri işaretliyor. Günlük 20 lira bizi zorlamıyor. 6 bin lira iyi bir rakam. Günümüz ilk meyvelerini verdi. İlk sırada bulunan 2 talihli paralarını aldı. Kura çekimi yapmıştık. Bana da mart ayı çıktı. Bu etkinlikten memnunuz. Birlik, beraberlik oluyor. Birbirimizden haberimiz oluyor." - ESKİŞEHİR