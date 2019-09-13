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Eskişehir'de esrarengiz kadın cinayeti

Eskişehir'de, kendisinden haber alınamayan bir kadın evinde ölü bulundu.

13.09.2019 13:08Eskişehir'de esrarengiz kadın cinayeti
Eskişehir'de, kendisinden haber alınamayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre; olay Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokakta bulunan bir apartmanının giriş katında yaşandı. Kendisinden bir süredir haber alınamayan İrem Ayrancı'nın (30) yakınları evine gitti. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte kapının çalınmasına rağmen yanıt alamayan yakınları, çilingire haber verdi. Daha sonra eve gelen çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren yakınları, yatak odasında dehşet verici manzarayla karşılaştı. Yakınları yatak üzerinde Ayrancı'nın kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayrancı'nın öldüğünü belirledi. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İrem Ayrancı'nın katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıca olay yerinde öldüğü belirlenen İrem Ayrancı'nın cenazesi, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri Ayrancı'nın kesici bir aletle öldürüldüğü üzerinde duruyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ayrancı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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