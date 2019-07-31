Eskişehir'de ev yangını

Eskişehir
'de tek katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi Emreler Sokak'ta Mehmet Akbaş'a ait tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bu sırada mahallede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, çıkan dumanları gördükten sonra eve girip içeride bulunan Gülşen, Mehmet, Çiğdem ile Emine Akbaş'ı dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar meydana geldiği bildirildi. - ESKİŞEHİR