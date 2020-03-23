Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de, evden çıkmayanlara ekmek dağıtıldı - Haberler

Eskişehir'de, evden çıkmayanlara ekmek dağıtıldı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile birlikte ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 aileye ücretsiz ekmek dağıttı.

23.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:09
Eskişehir'de, evden çıkmayanlara ekmek dağıtıldı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile birlikte ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 aileye ücretsiz ekmek dağıttı.

İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile birlikte uyarıları dikkate alarak, sokağa çıkmayanlardan ihtiyaç sahiplerini belirledi. Yalaman Camisi İmam Hatibi Evren Yıldız, müezzin Ahmet Rıza Oran ve muhtarlık azası Erhan Erkmen ile birlikte 65 yaş ve üstü kişilerin evlerini ziyaret eden grup, ücretsiz ekmek dağıttı. Muhtar Alparslan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlıları belirlediklerini belirterek, "Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Odunpazarı Kaymakamlığı'mızın bize ilettiği bilgileri mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uysun. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz" dedi.Muhtarlığın ihtiyaçlarını karşıladığı görme engelli Kadriye Şen (75) de eşiyle evden çıkmadıklarını söyledi. Herkesi koronavirüsüne karşı evde oturmaya çağıran Şen, "Elimizden geldiğinde evden çıkmamaya çalışıyoruz. Muhtarımız ve gelenler tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Mümkün olduğunca kimse evden çıkmasın. Gençlere yazık, kimse kimseye bulaştırmasın. Herkes evinde kalsın, sağlığına dikkat etsin" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Hüseyin Alparslan, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı - Haber Maltepe Üniversitesi logosuna "Mesafeyi koruyalım" formatı - Haber Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı - Haber Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - HATAY - Haber Fatih'te 62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading