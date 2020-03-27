Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eskişehir'de 'Evdepedallatürkiye' hareketi başladı

Eskişehirli milli sporcular Gökay ve Eda Konuk kardeşler, kondisyondan düşmemek ve topluma örnek olmak adına 'evdepedallatürkiye' hareketini başlattılar.

27.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:19
Eskişehir'de 'Evdepedallatürkiye' hareketi başladı
Eskişehirli milli sporcular Gökay ve Eda Konuk kardeşler, kondisyondan düşmemek ve topluma örnek olmak adına 'evdepedallatürkiye' hareketini başlattılar.

Gökay ve Eda Konuk kardeşler, her gün evlerinde bisikletleri ile yaptıkları antrenmanları internet üzerinden canlı yayın açarak devam ediyorlar. Milli sporcuları takip eden vatandaşlar ise bu akıma katılarak, kendi evlerinde bisiklete binerek hem spor yapıyor, hem de çevresine örnek oluyorlar. Gökay ve Eda Konuk kardeşler ile birlikte pedal çeviren gençlerin aileleri ise uygulamadan gayet memnun olduklarını dile getirdi. Gençler hem Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile derslerine çalışıyorlar, hem de bisiklete binerek spor yapıyorlar. Sağlıklı yaşam için Korona virüs salgınının devam ettiği süreçte 'Evdekaltürkiye' denilerek farkındalık oluşturuluyor.

71 yaşındaki Mehmet amca da pedallıyor

'Evdepedallatürkiye' hareketini benimseyerek evinde spor yapıp bisiklete binen başka bir vatandaş ise 71 yaşındaki Mehmet Çalışkan oldu. 65 yaşının üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma yasakları olması sebebiyle evinde bisiklete binen Mehmet Çalışkan ise, yaşıtlarına örnek olarak yaptığı spor aktivitesi ile sağlını korumaya çalışıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Mehmet Çalışkan, Eskişehir, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Eskişehir'de 'Evdepedallatürkiye' hareketi başladı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçe’de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı Spor
F.Bahçe'de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı
PSG’den sağlık çalışanlarına dev yardım Spor
PSG'den sağlık çalışanlarına dev yardım
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı Spor
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı
G.Saray’da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Fatih Terim’in son durumuyla ilgili, kızı Buse’den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim’in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp’tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig’in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu

Son Dakika Spor Haberleri

15:24: Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı - Spor 15:19: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın corona virüs testi negatif! - Spor 15:19: Juventus'ta yıldız futbolcuya corona virüs tepkisi! - Spor 15:19: Nejat Ekinci'nin corona virüsü testi pozitif çıktı - Spor 15:14: Fenerbahçe Beko'da 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı Açıklaması - Spor 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:55: Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi - Spor 12:30: PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu - Spor 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:17: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı - Spor 12:08: Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor - Spor 12:04: Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı - Spor