Haberler » Güncel » Eskişehir'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı - Haber

Eskişehir'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

Eskişehir'de geçen yıl 5 bin 455 evlenme, 2 bin 45 boşanma gerçekleşti.

26.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:07Eskişehir'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
'de geçen yıl 5 bin 455 evlenme, 2 bin 45 boşanma gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de evlenmeler yüzde 2,5 azaldı, boşanmalar ise 9,7 arttı. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azalarak 2019 yılında 5 bin 455 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 6,20 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında bin 865 iken 2019 yılında yüzde 9,7 artarak 2 bin 45 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,33 olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ortalama ilk evlenme yaşı, 2019 yılında erkekler için 28,5 kadınlar için 25,9 oldu.

Eskişehir'de boşanmaların yüzde 37,3'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 15:53:55