Eskişehir'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
11.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:44
Eskişehir 'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşayan Adnan Y'nin, insanların dini inanç ve duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, "büyü yapma, bozma, şeker ve tuza, kişilerden aldığı kirli çamaşırlara okuma, yıldız falına bakma ve muska yazma" suretiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan Adnan Y'nin evinde yapılan aramalarda bazı kitaplar, buzdolabı ve evin gizli bölmelerine saklanmış, yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere "büyü bozma" bahanesiyle hazırlanan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 49 mağdurun ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşayan Adnan Y'nin, insanların dini inanç ve duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, "büyü yapma, bozma, şeker ve tuza, kişilerden aldığı kirli çamaşırlara okuma, yıldız falına bakma ve muska yazma" suretiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan Adnan Y'nin evinde yapılan aramalarda bazı kitaplar, buzdolabı ve evin gizli bölmelerine saklanmış, yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere "büyü bozma" bahanesiyle hazırlanan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 49 mağdurun ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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