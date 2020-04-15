Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü

Eskişehir'de, bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.

15.04.2020 00:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:52
Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü
Eskişehir 'de, bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir-Kütahya karayolu Kümbet Kavşağı yakınlarında yaşandı. Akşam saatlerinde, Mehmet Ali Özçellik idaresindeki otomobil, Kütahya yoluna seyir halindeyken aynı istikametteki Ömer Ö. yönetimindeki 15 PH 099 plakalı kamyona bilinmeyen bir nedenle arkadan hızla çarptı. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Özçellik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ardından itfaiye ekipleri, araç içinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini çıkardı. Daha sonra cenaze aracına koyulan 52 yaşındaki şahsın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden Mehmet Ali Özçellik'in, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geçici tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Araç, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Survivor’da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Haberler
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı Haberler
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi Haberler
Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı vurdu Haberler
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı vurdu
Haberler ›› 3. Sayfa ››Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:05: İnfaz düzenlemesi kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı (2) - Haberler 01:40: Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı - Haberler 01:36: İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma... - Haberler 01:33: İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Iğdır'da bir sokak karantinaya alındı - Haberler 01:04: ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız 01:04: ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız - Haberler 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü