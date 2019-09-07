Haberler» Güncel» Haber

Eskişehir'de feci kaza: 3 ölü

Eskişehir'de bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

07.09.2019 20:40 Eskişehir'de feci kaza: 3 ölü

Eskişehir'de bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, Eskişehir- Sarıcakaya karayolunun 10. kilometresinde elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü Yılmazbilek ile araçta bulunan Erdinç Ertürk ve Burcu Öğretir yaşamını yitirdi. Cesetler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)


Sarıcakaya, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:57   Rize'de heyelanda ev çöktü 1 yaralı - 2
20:56   Soylu'dan şehit Kansuva için taziye mesajı
20:55   Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı
20:52   Kar maskeli soyguncu 4 yıl sonra izmit'te yakalandı
20:52   İzmir'de Çin Devlet Sirki gösteri yaptı
20:48   Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelere destek ziyareti
20:46   Batman'da otomobil taşlık alana çarptı: 1 ölü, 4 yaralı