Eskişehir'de Fetö Hükümlüsü Firari Avukat Yakalandı

Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari avukat yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, "terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak"tan 4 yıldır aranan Eskişehir Barosu eski avukatlarından N.T'nin kent merkezindeki evde saklandığını belirledi.
Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen ve Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T'yi yakaladı.
N.T'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.
Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA