Haberler » Güncel » Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar - Haber

Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanıktan 9'una, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

17.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:04Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar
'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanıktan 9'una, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ'nün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddasıyla tutuksuz yargılanan 10 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Gökhan Karakuzu, Onur Gözaydın ve Samet Demirbaş'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.
Sanıklardan A.T, H.T, İ.Ç, M.K, R.Ç. ve M.D'yi 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptıran heyet, bir sanığın ise beraatine hükmetti.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:57  Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri
19:43  Kandemir, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı
19:44  Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı
19:36  Kahta emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor
19:39  Denizli sma hastası mehmet'in karne sevinci
17.01.2020 20:00:16