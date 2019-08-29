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Eskişehir'de FETÖ operasyonları

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

29.08.2019 15:24 Eskişehir'de FETÖ operasyonları
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları ve "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen V.G, M.B, M.U. ile Ü.S. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ayrıca ekipler, Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Adem T, Emrah G. ve Ahmet Ç'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildi.

Eskişehir, Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA

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