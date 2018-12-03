Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen teğmen H.H.Y. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli şahıs, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Aydın'a gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:43