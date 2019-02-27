Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda eski polis gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca "2010 yılı komiser yardımcılığı kursu sınavı" soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis İ.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.
Manisa, Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA