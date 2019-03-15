Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Kaynak: AA

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri hükümlü iki kişi yakalandı.Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Barosu avukatlarından Enis D. ile polislik mesleğinden istifa ederek kurum değiştiren ve KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Latif A. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde gözaltına alınan bu kişilerin, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.Öte yandan, Latif A'nın örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, Enis D'nin Ankara Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.