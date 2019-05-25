Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı. Ankara
ve İzmir
cumhuriyet başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, meslekten ihraç edilen şüpheliler S.G, F.Ö, H.H.G. ile M.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildi.
İzmir
, Ankara
, Eskişehir
, Güncel
Kaynak: AA