Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Konya
, Bursa
ve Batman
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Gökhan A., görevliyken açığa alınan astsubay Sami K. ile özel sektör çalışanı Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderilecek. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA