Haberler » 3. Sayfa » Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Eskişehir'de 5 kişi gözaltına alındı.

21.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:10 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 'de 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'nün "Askeri mahrem yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile 2 askeri okuldan ilişiği kesilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahıslar, kent merkezindeki hücre evinde ya da saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:33   Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı - Haberler
11:29   AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı - Haberler
11:28   Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü - Haberler
11:24   Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu - Haberler
11:23   Havalimanlarında kaçak ilaç operasyonu: 2 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
10:10   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
10:05   Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha! - Haberler
09:54   Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı - Haberler
21.12.2019 11:38:32