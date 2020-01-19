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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında 3 muvazzaf subayın da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

19.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:21Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında 3 muvazzaf subayın da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonla 3 muvazzaf subay, 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç şüpheliyi saklandıkları evlerde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.



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Kaynak: DHA

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