Eskişehir'de Fetö Operasyonu, 6 Gözaltı

11 Aralık 2018 Salı 10:21



11 Aralık 2018 Salı 10:21

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyon 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir, Mardin ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan meslekten ihraç edilen 4 polis memuru, eski astsubay ve bir kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar yakalandı.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor. - ESKİŞEHİR