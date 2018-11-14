Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen biri kadın 4 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında U.B.G, A.G, S.İ. ve S.G. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda, ByLock'u kullandığı iddia edilen şüpheliler, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Eskişehir
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:26