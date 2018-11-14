Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir'de yürütülen soruşturma kapsamında H.B. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara
'da askerlik yaptığı belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Eskişehir
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:43