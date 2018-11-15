Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın 5 şüpheli hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
"ByLock" kullandıkları ve terör örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir
15 Kasım 2018 Perşembe 12:21