27 Kasım 2018, 11:30
»»

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında muvazzaf 5 astsubay hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. Eskişehir
27 Kasım 2018 Salı 11:30